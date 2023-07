(Di domenica 23 luglio 2023) Sembra complicarsi il mercato in entrata dellantus. È arrivata, infatti, una pessima notizia per i tifosi bianconeri: ecco tutti i dettagli Uno dei grandi obiettivi di Giuntoli e Allegri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Di solito passa un po' di tempo: si comincia con le prime crepe e poi si arriva al. Per gli eredi del signore di Mediaset bisogna, dunque, aspettare e vedere come andrà. Da tempo, invece, ...Juventus, s'infittisce sempre di più l'affare Lukaku: quella telefonata che non lascia adito a dubbi. I tifosi dell'Inter sono increduli. Romelu Lukaku , che soltanto un anno fa indossava i ...... " Un piccolo/grandein casa Juventus. Bonucci e gli altri giocatori sul mercato si ... Non è giusto definirli fuori rosa ma non faranno parte delladella prossima stagione. Bonucci ...

Terremoto Juve: il Bayern Monaco lo porta via Calciomercatonews.com

Per l’ex presidente della Juventus un anno da dimenticare. Le motivazioni della sentenza sul filone stipendi. Tra le tante date che segnano gli ultimi 12 mesi vissuti da Andrea Agnelli, quella che rap ...Calciomercato Juve: cosa cambia per Vlahovic dopo il terremoto Mbappé-Psg. I dettagli sul futuro dell’attaccante serbo Il Psg ha escluso Kylian Mbappé dalla lista dei convocati per l’imminente tournée ...