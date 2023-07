Terra sfiorata da un asteroide e rilevato due giorni dopo | Nasa | Punto cieco | proveniva dalla direzione del Sole

Il 13 luglio lastatada un asteroide non visto di circa 30 metri, circa il doppio della meteora esplosa nel 2013 nei cieli di Chelyabinsk, in Russia. L'asteroide denominato 2023 NT1 arrivato ...Un asteroide ha sfiorato la. E nessuno lo aveva rilevato. Il 13 luglio laè statada un asteroide non visto di circa 30 metri, circa il doppio della meteora esplosa nel 2013 nei cieli di Chelyabinsk, in Russia. L'asteroide denominato 2023 NT1 è arrivato '...Sono molto i progetti in corso per difendere ladagli asteroidi. Il primo passo è potenziare le osservazioni. Per vedere anche gli oggetti provenienti dall'interno del Sistema Solare si sta ...

La Terra sfiorata da un asteroide, ma ce ne siamo accorti soltanto adesso RaiNews

Violenta esplosione solare: gli effetti sulla Terra C'è appena stata una nuova esplosione sul Sole e sono attese tempeste geomagnetiche molto forti: vediamo gli effetti sulla Terra.Grosseto: Magnifica giornata di atletica a Grosseto. La 4x100 azzurra blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04, merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo To ...