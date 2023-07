Teotino | «L’Inter va ad elemosinare dal Bayern Monaco | sorpreso!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023)attaccae come sta gestendo la situazione portieri dopo l’addio di Onana. Coltroppo ritardo STUPITO ? A Radio Sportiva, Gianfrancosulla situazione portieri in casa nerazzurra: «Credo chedebba cercare un portiere titolare, che sia bravo in porta e con i piedi. La squadra ha cambiato marcia con l’ingresso di Onana, che ha dato una logica al gioco Capace come pochi portieri al mondo di alternare il lancio lungo con il gioco del basso. Confondeva le difese avversarie. Stupito che a fine luglio si ritrovi ancora senza portiere. Pensavo che una società importante comeavesse dei piani già pronti e non andare addal». Inter-News - Ultime ...