Taxi introvabili | Sala vuole 1000 licenze in più ma la Regione dice no Gori | “Chieste anche a Bergamo | mai ricevuto risposte”

(Di domenica 23 luglio 2023) LaLombardiano al Comune di Milano che aveva chiesto millein più per fronteggiare il problema deiin città. Così mentre Matteo Salvini convoca i tassisti al ministero e mette su l’ennesimo tavolo per risolvere l’annosa questione legata a una catea assai cara al centrodestra, l’amministrazione guidata dal leghista Attilio Fontana risponde picche all’amministrazione, alle prese con code chilometriche in aeroporto e in stazione, nonché a chiamate notturne che vanno a vuoto in quasi un caso su due. La strada che lavorrebbe percorrere è sostanzialmente quella proposta dagli stessi tassisti: doppie guide, aperte a familiari e terzi. Una strada già in parte sperimentata e fallita, con appena 71 ...

Taxi introvabili, Sala vuole 1000 licenze in più ma la Regione dice no Il Fatto Quotidiano

Il centrodestra vuole prima sperimentare i turni liberi e le seconde guide per ovviare alle carenze. L’assessore lombardo Lucente: “Aperti al confronto con il ...La richiesta di Palazzo Marino dopo uno studio sui flussi delle auto bianche. I passaggi in Area C segnalano un miglioramento solo tra le 5 e le 9 del mattino ...