Tartarughe giganti | cosa state vedendo | mondo commosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Nove piccoli di tartaruga marina Cardón, la più grande del, sono stati liberati sulla costa centrale del Venezuela nell'ambito del progetto di conservazione dellemarine di La Sabana. Gli ambientalisti e i volontari della località situata a circa 52 chilometri a nord-est di Caracas raccolgono le uova di questea rischio di estinzione. Le portano poi in un incubatore per proteggerle dai predatori e dai trafficanti. Dopo la schiusa delle uova, levengono rilasciate in mare. Una volta liberate, la maggior parte dellepotrebbe non sopravvivere, "ma per me dare una possibilità alleè già un successo", ha dichiarato all'Associated Press Braulio Castillo, un attivista ecologico e artista visivo di 52 anni che è arrivato nella regione ...