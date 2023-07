Tajani | “Risolvere la questione dei migranti alla radice”

(Di domenica 23 luglio 2023) ROMA – “Vogliamolamigratoriacon iniziative contro il terrorismo, il cambiamento climatico, le malattie e la povertà. Roma come crocevia di dialogo e confronto, per un Mediterraneo che sia mare di pace, progresso, benessere e non un cimitero di”. E’ quanto ha scritto sul suo account ufficiale Twitter il ministro degli Affari Esteri, Antonio, riassumendo alcuni punti del suo discorsoConferenza di oggi a Roma. L'articolo L'Opinionista.

