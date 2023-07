Tajani “Non saremo predatori dell’Africa”

(Di domenica 23 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo affrontare la questione africana attraverso una strategia di investimenti ampia, che passi da impegni concreti, guardando con occhio da amico e non da colonizzatore”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonioin un’intervista a “La Stampa”. “Non vogliamo essere– aggiunge– Dobbiamo aiutare a creare aziende e un tessuto industriale, anche attraverso delle joint venture, senza sfruttare i Paesi che hanno materie prime. Solo così si può risolvere alla radice il problema migratorio”. “Il piano Mattei è un elemento importante, ma è certamente necessario un piano di finanziamenti – aggiunge– che non si limiti all’impegno dell’Italia, ma si allarghi all’Europa, ai paesi del Golfo, e magari alla Turchia e agli Stati Uniti, altrimenti non si va lontani”. “Abbiamo ...

