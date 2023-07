Tabellone Atp Bastad 2023 | Ruud guida il seeding | al via Musetti | Arnaldi e Cecchinato

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 luglio sulla terra rossa svedese. Are ilè Casper, a caccia di punti in ottica Atp Finals. L’altro top 10 presente è Andrey Rublev, mentre la testa di serie numero 3 corrisponde al nome dell’azzurro Lorenzo. Altri due gli azzurri al via, ovvero Matteo(che debutta Ruusuvuori prima di un eventuale derby al secondo turno) e Marco. Non manca infine il campione uscente, Francisco Cerundolo, che già ai quarti potrebbe incrociare il finalista dello scorso anno, il connazionale Baez. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250 ...