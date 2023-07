Tabellino Monza-Vis Pesaro 3-0 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

Ritiro2023/2024 Calendario2023 - 2024: date e orari delle partite Abbonamenti2023/2024in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- VIS PESARO ](ITA): . A ...Manita delalla Giana Erminio. Doppio test e 21 reti del Lecce, goleada anche del Frosinone ... 30' Maehle, 40' Zappacosta, 62' Adopo, 68' e 78' Muriel, 83' e 90' Koopmeiners IL...- Giana: il5 Giana 1 Reti : 8' Machin, 18' Barzotti (G), 47' Carboni V., 12'st Carboni F., 24'st Petagna, 43'st Machin(3 - 4 - 3) : Lamanna (31'st Mazza); Cittadini (21' ...

Tabellino Monza-Vis Pesaro 3-0: gol e marcatori amichevole estiva ... SPORTFACE.IT

La partita Monza - Vis Pesaro di Domenica 23 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club ...Sconfitta nella prima uscita stagionale per la squadra di Gorgonzola. Buon primo tempo per i ragazzi di Chiappella, che calano nella ripresa ...