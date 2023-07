Tabellino Lazio-Triestina 4-0 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Ildi4-0 con i gol e idell’del precampionatodei biancocelesti. Allo Zandegiacomo la squadra di Sarri non fatica a battere gli alabardati. In gol nel primo tempo Luis Alberto e Immobile, nella ripresa invece i sigilli di Zaccagni e Cancellieri per il poker servito dalla squadra capitolina. Di seguito ecco allora ilcompleto.4-0: 6? Luis Alberto, 42? Immobile, 57? Zaccagni, 78? Cancellieri(4-3-3): Provedel (46` Maximiano); Lazzari (81` Dutu), Patric (64` Ruggeri), Romagnoli (46` Casale), Marusic (63` Fares); Vecino (46` Basic), Cataldi (46` Marcos Antonio), Luis Alberto (63` ...