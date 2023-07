Supplenze GaE GPS e assunzioni straordinarie 2023 | partecipano anche docenti di ruolo non tenuti allo svolgimento dell’anno di prova Si applica ancora art 36

...di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (ricordiamo che il 2023/24 è l'ultimo anno di vigenza delle GPS/GI e delle).docenti 2023/......ottiene il ruolo è inutile occupare un posto che si toglierebbe a qualcun altro per le'. '... ossia il tempo intercorrente tra la call veloce ordinaria successiva alle nomine in ruolo dae ...... l'assegnazione delle quali a titolo di completamento spesso non avviene per problematiche di articolazione dell'orario; nel caso in esame, sottolineiamolo, stiamo parlando dida/GPS); ...

Supplenze docenti 2023 da GaE e GPS: rinuncia incarico assegnato, per mancata presentazione domanda ed espressione di alcune sedi. Sanzioni Orizzonte Scuola

All’appello mancherebbero quindi circa 30 mila docenti di ruolo come denunciano i sindacati. Una carenza legata alla mancanza di candidati inseriti nelle liste provinciali ad esaurimento, le famose Ga ...Per ottenere l’eventuale supplenza, gli aspiranti delle GaE e delle GPS presentano domanda online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 ...