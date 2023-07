Supplenze docenti 2023 2024 | GaE e GPS max 150 preferenze Come compilare la domanda LO SPECIALE CON VIDEOGUIDA

...n° 43440 del 19 luglio 2023 sono dettate delle disposizioni per il conferimento delledel ... Procedura prevista Per accedere all'insegnamento della religione cattolica, idevono avere ...Ai fini della partecipazione alle, iin esame presentano la relativa domanda, tramite l' apposita piattaforma ministeriale , entro le ore 14.00 del 31 luglio 2023 ( nota MIM n. ...È utile precisare che l'OM 112 del 6 maggio 2022, in cui sono regolamentate ledeiper l'anno scolastico 2022/2023 e per il 2023/2024, non consente a chi è inserito nelle GPS di ...

Supplenze docenti 2023 da GaE e GPS: rinuncia incarico assegnato, per mancata presentazione domanda ed espressione di alcune sedi. Sanzioni Orizzonte Scuola

Per accedere all’insegnamento della religione cattolica, i docenti devono avere titoli di studio ecclesiastici riconosciuti dall’Ordinario diocesano; qualora in una diocesi, non dovesse esserci un ...Immissioni in ruolo e supplenze sono al centro dei pensieri estivi dei docenti. Per questo motivo la redazione di Orizzonte Scuola in queste settimane propone con cadenza giornaliera Question time in ...