Superbonus | si riparte | cosa cambia e chi sono i beneficiari

(Di domenica 23 luglio 2023) Ilsta per tornare. Con alcune modifiche sostanziali. Il 110% tornerà solo per gli incapienti, vale a dire quei cittadini che non hanno sufficiente spazio fiscale per smaltire i crediti nella loro dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri resta lo sgravio del 70% degli importi fatturati, da smaltire in 10 anni. La nuova versione delsarà ristretta a condomini, case popolari, Rsa. Escluse villette e abitazioni monofamiliari. Nuove risorse, invece, sempre nell’ambito della versione aggiornata del, saranno destinate a interventi antisismici e di efficientamento energetico. E chi è rimasto senza incentivi per lo stop improvviso della vecchia versione delpuò fare? Secondo indiscrezioni che provengono dal Governoallo studio diverse ...

Virata sui crediti e il Superbonus riparte L'Identità

