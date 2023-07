(Di domenica 23 luglio 2023) Il Brann Bergen ha interrotto la striscia di vittorie in Eliteserien di unoin grande forma e capace di imporre l’unico stop stagionale alla capolista Bodo/Glimt. Per i rossoblu di Isnes l’ultima giornata di andata vede l’impegno casalingo contro undall’andamento ancora incerto e distante appena 5 punti dal terzultimo posto. La vittoria sul Tromso ha dato respiro alla squadra di Rekdal e soprattutto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eliteserien, possibili vincenti Lillestrom (in Haugesund - Lillestrom, ore 17:00) Odd o pareggio (in Odd - Valerenga, ore 17:00)o pareggio (in, ore 19:15) Le ...Bilbao (Esp) 20:00 NORVEGIA ELITESERIEN Aalesund - Odd 17:00 Bodo/Glimt - Haugesund 17:00 Lilleström - Sandefjord 17:00- Tromsø 17:00 Sarpsborg 08 - Ham - Kam 17:00 Stabaek - Viking 17:00 ...... ore 17:00) Lillestrom (in Lillestrom - Sandefjord, ore 17:00) Tromso o pareggio (in- ... ore 17:00 Sarpsborg - HamKam , ore 17:00 Brann -, ore 19:15

Stromsgodset-Rosenborg (domenica 23 luglio 2023 ore 19:15): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Eliteserien, la sedicesima giornata corrisponde alla prima di ritorno: impegno non impossibile per la capolista Bodo Glimt.