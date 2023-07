Star di OnlyFans disperata per le tasse | “Un minuto di silenzio per il mio conto in banca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) La vita dei creator dinon è tutta rose e fiori come si potrebbe pensare. Lo sa bene Tasha Paige, attiva sulla piattaforma di contenuti per adulti, che in un video su TikTok fa sapere quanti soldi dovrà versare ina fronte dei suoi guadagni. Tasha realizza contenuti soft sue su altri siti di stampo simile. Propone inoltre pacchetti e offerte che includono anche il dialogare con lei in forma diretta e privilegiata. “Dovrò pagare 86mila dollari (oltre 50mila euro, ndr), vorrei solo piangere” afferma nel video divenuto virale, “Undiper il mioin”. Una testimonianza che mette in luce come anche il mondo della creazione di contenuti online sebbene possa assicurare rapidi guadagni non sia esente da oneri ...