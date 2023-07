Sport in tv oggi domenica 23 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di23: ingliacquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, i motori con la F1 ed il motocross (MXGP ed MX2), il calcio femminile con i Mondiali, la scherma con i Mondiali, il softball con i Mondiali e molto altro ancora. Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione 2023: ina Lommel c’è il GP delle Fiandre, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle ...