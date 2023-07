Spagna | vince il Pp | Vox in calo | maggioranza incerta

Il Partido Popular è il vincitore delle elezioni politiche spagnole, con 136 seggi (33% dei voti, +47 rispetto al 2019), ben lontano dalla maggioranza assoluta anche contando l'ultradestra di Vox (12,...Alla fine dello scrutinio inle elezioni politiche vedono il Partito Popolare arrivare primo con 136 seggi. Subito dopo ci ... Quindi Alberto Núñez Feijóoma non ha la maggioranza: un'...MADRID. Il Partito Popolarema non sfonda. E Pedro Sánchez torna a stupire. I risultati parziali delle politiche spagnole lasciano con il fiato sospeso un Paese intero fino a tarda sera, mettendo in mostra uno scenario ...

Spagna: popolari primi, ma la destra è senza maggioranza Agenzia ANSA

Il partito Socialista limita i danni con un risultato ben al di là di quanto prevedevano i sondaggi: 122 seggi (31,7%, +2) ai quali si aggiungono i 31 della ...Il Partito popolare vince, ma solo sulla carta: non ha i numeri per governare. Il socialista Sanchez smentisce i sondaggi e resiste. Male Vox. Feijóo: «Fateci governare». E i catalani di Junts potrebb ...