Spagna | Sanchez al seggio | ho buone sensazioni

MADRID " È il giorno della scelta, che può segnare il futuro dellae determinare i prossimi equilibri della politica europea. Sono oltre 37 milioni gli elettori che da questa mattina alle 9 e fino alle 20 possono votare (in realtà più di due milioni e mezzo l'..."Posso solo dire che ho buone sensazioni". Lo ha detto il premier, Pedro, parlando con la stampa dopo aver votato, in apertura dei seggi. "Volevo ringraziare - ha ... Sono certo che la...L'editoriale di Massimo Giannini - Le elezioni della svolta per lae per l'Europa

Le elezioni Spagna, oggi: i sondaggi, il bivio di Sánchez, il ruolo dei Popolari e il peso di Vox. La guida Corriere della Sera

"Posso solo dire che ho buone sensazioni". Lo ha detto il premier, Pedro Sanchez, parlando con la stampa dopo aver votato, in apertura dei seggi. (ANSA) ...LA SINISTRA Il Psoe arriva alle elezioni col fiato corto: malgrado i buoni risultati economici complessivi, il governo ha subito una costante erosione di ...