Spagna | exit poll | netta vittoria dei Popolari | con Vox avrebbero maggioranza

In particolare un sondaggio di Mediaset Espana , diffuso quando i seggi nella parte continentale dellaun'ora prima dell'inizio degli scrutini, dava al PP la vittoria, e all'alleanza di destra ...... con gli occhi incollati ai telefonini per studiare gli scenari ancora incerti dipinti dagli... cosa che fa già in diverse regioni, ma potrebbe offrire allaun esecutivo autonomo, non più ...Inil PP ottiene un'ampia vittoria e si avvicina alla maggioranza con Vox, secondo i primipoll. Alle 20 si sono chiuse le urne. Secondo i sondaggi pubblicati alla chiusura delle urne, i ...

La Spagna decide di non decidere: crescono i Popolari ma la sinistra tiene. Nessuna maggioranza possibile al momento Il Riformista

Sondaggi discordanti alla chiusura delle urne nel Paese iberico, si teme un periodo di instabilità politica nella nazione, ma sembra sicuro che la prima formazione sarà il Pp di Núñez Feijòo ...Secondo i sondaggi pubblicati alla chiusura delle urne, i Popolari avrebbero vinto nettamente le elezioni generali. Il sondaggio Sigma Dos per RTVE e le ...