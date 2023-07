Spagna alle urne | in testa i Popolari di Feijóo

eleAGI - Seggi aperti indove si vota per il rinnovo del Parlamento: 37,5 milioni di elettori sono chiamati a ... Sulle elezioni, indette a sorpresa dopo la sconfitta della sinistraelezioni ...... alla Forrester Creations; in seguito,14.10 , ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire,16.50 , ci ritroveremo in, dove ...🔊 Ascolta l'articolo Prima volta che si vota nel pieno dell'estate In, si sono aperte oggi le urne per le elezioni politiche anticipate, indette dopo le dimissioni dell'esecutivo, a seguito della sconfitta dei socialisti del Psoe nelle elezioni regionali e ...

Spagna alle urne, in testa i Popolari di Feijoo Il Sole 24 ORE

Grandi favoriti sono i popolari di Alberto Nunez Feijoo: puntano alla maggioranza assoluta vista l'alleanza con Vox, il partito di estrema destra. Le elezioni politiche sono state convocate in anticip ...Questa elezione potrebbe vedere l'estrema destra giocare un ruolo chiave nel governo per la prima volta da quando il Paese è tornato alla democrazia ...