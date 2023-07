Spagna al voto

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Seggi aperti oggi indove nelle elezioni anticipate il governo del primo ministro Pedro Sánchez rischia di perdere la maggioranza. Secondo i sondaggi, infatti, è favorito il Partito popolare conservatore (PP), pur non raggiungendo la maggioranza assoluta. In caso di vittoria, il leader dell’opposizione conservatrice Alberto Núñez Feijóo dovrebbe quindi formare un governo con il partito populista di destra Vox. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Tantissimi ventilatori e migliaia di bottiglie d'acqua ai seggi elettorali che si sono aperti in tutta la. Si tratta delle sedicesime elezioni della storia della democrazia iberica, le prime a tenersi in piena estate. A scegliere i 350 deputati delle Corti, 37,5 milioni di cittadini, circa 2,4 ...C'è un'evoluzione nell'area mediterranea che potrebbe verificarsi oggi e potrebbe riguardare anche le prospettive di alleanza e di sinergia dell'Italia. La, infatti, è chiamata al, dopo che il primo ministro Pedro Sanchez, incappato in una pesante sconfitta alle consultazioni comunali e regionali dello scorso maggio, ha provato a scartare gli ......Quello spagnolo è un sistema diproporzionale senza preferenze e soglia di sbarramento al 3%. Il risultato sarà decisivo anche in chiave delle alleanze europee. I favoriti alle urne La, a ...

Voto in Spagna: ecco perchè l'Ue ha il fiato sospeso AGI - Agenzia Italia

LA SINISTRA Il Psoe arriva alle elezioni col fiato corto: malgrado i buoni risultati economici complessivi, il governo ha subito una costante erosione di ...(LaPresse) Il leader socialista Pedro Sanchez ha votato per le elezioni generali, a Madrid, al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a ...