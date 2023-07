Spagna al voto | sono elezioni decisive anche per l' Europa

(Di domenica 23 luglio 2023) Ci siamo: 37 milioni di spagnolichiamati alper il rinnovo delle Cortes Generales (il Parlamento), divise in Congresso dei Deputati e Senato. È stato possibile votare per posta fino al 13 luglio, mentre le urneaperte nella sola giornata di oggi dalle ore 9 alle 20....

... la corsa per il terzo posto Elezioni, tra 'sanchismo' e popolari il ruolo decisivo è di Vox e Sumar: la corsa per il terzo posto Laal, tra le speranze dei socialisti e la ...Urne aperte oggi inper le elezioni politiche anticipate dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelle elezioni ...del Pp Alberto Nunez Feijoo ha invece continuato a fare appello al ''...

La carriera politica del primo ministro Pedro Sánchez, e la possibilità che per la prima volta l'estrema destra entri nel governo: si vota oggi ...Sono 37,4 milioni i cittadini chiamati al voto anticipato, voluto dal premier Pedro Sanchez dopo la batosta incassata dai socialisti nelle amministrative di fine maggio. In 2,5 milioni hanno già espre ...