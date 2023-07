Spagna al voto | popolari in testa ma la maggioranza resta incerta

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo ha vinto le elezioni generali in, secondo gli exit poll, ma senza laassoluta e lo scenario risulta incerto. La televisione pubblica spagnola Tve dà il Pp al 34,2% dei voti, oltre 5 punti percentuali in più rispetto al Psoe di Pedro Sanchez, che si sarebbe fermato al 28,9%, tra 113 e 118 seggi, non riuscendo nell'intento di ottenere una "remontada". Ma la sorpresa sarebbe il sorpasso della piattaforma progressista Sumar di Yolanda Diaz sul partito di Santiago Abascal, Vox. Diaz avrebbe incassato il 13,3% dei voti (tra 28 e 31 seggi), mentre l'ultradestra si sarebbe fermata all'11,2% (tra 24 e 27 seggi). Stando a questi risultati non è certo che il Pp e Vox insieme riuscirebbero ad arrivare allaassoluta al Congresso dei deputati, pari a 176 seggi. Secondo Tve, ...