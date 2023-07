“Sono morti tutti e due” Strage in famiglia | la scoperta choc del padre | polizia sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023)ina Verona nel tardo pomeriggio di ieri. Sulgli operatori del 118, la Digos e il sostituto procuratore Carlo Boranga. Ancora da chiarire cosa è successo ma per che, verso le 19, alcuni testimoni abbiano sentito tre colpi esplosi a poca distanza di tempo. A fare lail, tornato in casa nel tardo pomeriggio di ieri. Una scena terribile quella alla quale si è trovato di fronte: sul pavimento c’erano i corpi dei due figli. Si tratta di due fratelli di 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri, sul loro corpo ferite da arma da fuoco. L’ipotesi – informano i media locali – è quella di un omicidio-suicidio. A fare una ricostruzione dettagliata è il Corriere della Sera. Che scrive: “I corpi erano in due stanze diverse. Sulle cause, al momento, gli ...