Sommer | Inter al risparmio | le cifre in ballo senza clausola ? Sky

(Di domenica 23 luglio 2023) L’proverà a risparmiare su Yann. I nerazzurri non sono disposti a pagare lada sei milioni di euro al Bayern MonacoIN? L’operazione tra l’e il Bayern Monaco perfatica a chiudersi. I nerazzurri non vorrebbero pagare lada sei milioni di euro. Come riferisce Luca Cilli di Sky Sport 24, lefissate dal club meneghino si aggirano attorno ai 4-4,5 milioni di euro. Indirettamente susi sono espressi nelle ultime ore l’AD bavarese Dreesen e Manuel Neuer, entrambi presenti alla presentazione della squadra all’Allianz Arena.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

L'acquisto dell'estremo difensore marocchino potrebbe avvicinare lo svizzero Yannall', ponendo fine ad uno dei tormentoni del calciomercato 2023. Il club tedesco avrebbe già avuto uno ...Gli uomini di mercato dell'continuano a seguire le piste che portano all'esperto svizzero Yann, partito per la tournée di amichevoli col Bayern Monaco che per il suo cartellino chiede ...... con Yannsempre in pole position. Il Bayern Monaco frena, perché Manuel Neuer non ha ancora completamente recuperato dall'infortunio, ma l'preme anche per dare ad Inzaghi il portiere ...

Sky - Inter interessata a Scamacca: soluzione fattibile. Per Sommer si cerca l'intesa a 4/4,5 mln Fcinternews.it

Inter-Balogun - L'attaccante dell'Arsenal, Folarin Balogun, è nel mirino dell'Inter. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ...(Adnkronos) – Il Bayern Monaco sta valutando la possibilità di ingaggiare il portiere Yassine Bounou, 32 anni, secondo quanto riporta Sport1. L’acquisto dell’estremo difensore marocchino potrebbe avvi ...