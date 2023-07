Softball | Mondiali 2023 | nel giorno della doppia Italia il Giappone procede spedito

(Di domenica 23 luglio 2023) Si è concluso il secondodi girone C aidi, con Buttrio che si sostituisce a Castions di Strada per questi quattro confronti, tra cui quello doppio dell’che è sostanzialmente la grande vincitricedomenica. Due i successi delle azzurre, 9-0 alla Nuova Zelanda e 6-1 al Canada. Canadesi che, in precedenza, avevano sconfitto per 6-2 il Venezuela, che si sta comunque dimostrando in grado di tenere anche abbastanza adeguatamente il passo delle migliori, anche se poi in questo caso le nordamericane sono attive fin da subito per chiudere la pratica nei primi tre inning.: l’non si ferma più e vince 6-1 contro il Canada! Quanto al, poi, è un autentico ...

...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Softball, Mondiali 2023: Magica Italia! le azzurre non si fermano più. Canada sconfitto 4-0 OA Sport

BUTTRIO – Prosegue il percorso perfetto di Italia Softball nel Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di Softball Femminile. Sul diamante di Buttrio (Udine) le azzurre del Ct Federico ...Un'Italia superlativa strapazza a sorpresa anche il Canada e viaggia a punteggio pieno ai Campionati Mondiali 2023, rassegna in fase di svolgimento per ciò che riguarda il gruppo C proprio nel nostro ...