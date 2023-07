Softball | Mondiali 2023 | l’Italia non si ferma più e vince 6-1 contro il Canada!

(Di domenica 23 luglio 2023) Un’Italia superlativa strapazza a sorpresa anche il Canada e viaggia a punteggio pieno ai Campionati, rassegna in fase di svolgimento per ciò che riguarda il gruppo C proprio nel nostro Paese, nello specifico a Castions Di Strada e Buttrio (Udine). Le azzurre infatti hanno superato le nordamericane con il risultato di 6-1, sfruttando soprattutto un big inning alla quarta ripresa. Dopo due turni terminati senza grossi scossoni, le ragazze di coach Federico Pizzolini mettono il musetto davanti al terzo round: Longhi inizia con un singolo, avanza in seconda su bunt di sacrificio di Rotondo, poi Gasparotto trova la valida che le fa completare il giro. Sarà il preludio di una fase straripante a tinte tricolore: giunti al quarto inning arriva infatti un altro singolo di Longhi che consente a Filler e a Koutsoyanopulos di portare il parziale sul ...

Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

BUTTRIO – Nel diamante di Buttrio, palcoscenico della seconda partita del girone C delle azzurre, l’Italia conduce per tutto il match e ingrana la “settima” marcia nel ...L’atteso debutto di Italia Softball al Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di Softball Femminile viene aperto dal primo lancio celebrativo della spadista azzurra Mara Navarria, ambasciatrice del ...