Softball | Italia-Nuova Zelanda 9-0 | preziosa seconda vittoria per le azzurre ai Mondiali

(Di domenica 23 luglio 2023) Secondo successo per l’aibiennali di, che copriranno oltre al 2023 anche il 2024. Sebbene legià abbiano in tasca, quale Paese organizzatore della fase finale nel prossimo anno, il posto tra le migliori otto, la competitività resta. Basta un 9-0 maturato soprattutto nell’ultimo inning a chiudere la pratica, nell’attesa che a Buttrio l’ambiente s’infiammi grazie alla sfida con il Canada. Al lancio partono da un lato Ilaria Cacciamani, dall’altro Tyneesha Robyn Houkamau. L’inizia con due immediati singoli di Gasparotto e Vigna, poi due basi su ball guadagnate da Piancastelli e McKenzie Barbara provocano il primo punto azzurro, a firma Gasparotto. Non arrivano altre realizzazioni perché Koutsoyanopulos, Elisa ...

L'inizia col piede giusto la Coppa del Mondo difemminile, in programma a Buttrio e Castions di Strada in Friuli. Nel gruppo C le azzurre hanno trovato il primo successo per 4 - 2 contro ...L'atteso debutto dial Gruppo C della XVII Coppa del Mondo diFemminile viene aperto dal primo lancio celebrativo della spadista azzurra Mara Navarria , ambasciatrice del marchio "Io sono ......state variazioni rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity di Surrey, British Columbia, dove le azzurre hanno chiuso al terzo posto. L'...

L’atteso debutto di Italia Softball al Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di Softball Femminile viene aperto dal primo lancio celebrativo della spadista azzurra Mara Navarria, ambasciatrice del ...CASTIONS DI STRADA – Dopo partita in sala stampa con la saronnese Alice Nicolini, fra le grandi protagoniste nell’Italia che sabato sera a Castions di Strada, prima giornata della Fase ...