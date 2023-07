Smart working e cassa integrazione per l’emergenza caldo? Il parere dell’avv Fava

Leggi su formiche

(Di domenica 23 luglio 2023) L’aumento costante delle temperature, soprattutto nel periodo estivo, ha comportato una necessaria riflessione su come tutelare i lavoratori esposti a un clima sempre piùe a condizioni di lavoro sempre meno confortevoli. L’idea, ancora in fase di definizione, sarebbe quella di agevolare i lavoratori attraverso l’utilizzo e l’ampliamento di strumenti già predisposti dal legislatore come loe la. In particolare, si è discusso sulla possibilità di ricorrere al lavoro agile per consentire ai lavoratori di non spostarsi, rimanendo così presso le proprie abitazioni; mentre, per i lavori più impattati dalle, ormai abituali, ondate di calore, si è individuata la possibilità di avvalersi della. L’utilizzo dello ...