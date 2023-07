Sindrome di Pollyanna | quando pensare positivo non è sempre un bene

Leggi su dilei

(Di domenica 23 luglio 2023) Sorriderein, guardare solo il rovescio più luccicante della medaglia e non arrendersi mai. Tutte cose, queste, che ci vengono ripetute ogni giorno e che si sono trasformate in un fenomeno dalla portata globale e che tutti conosciamo come “scienza della felicità“. L’obiettivo del resto è nobile, ed è quello che invita tutti a praticare l’ottimismoe comunque. Una missione ambiziosa che passa per un indottrinamento collettivo che non esclude nessuno, perché in fondo tutti desideriamo essere felici. Ma qual è il prezzo da pagare? Èricordare che le emozioni non si costruiscono, né tanto meno si inventano. Possiamo gestirle certo, ma solo se impariamo ad accoglierle e ad affrontarle, e mai a reprimerle, ancheci fanno paura. Ecco perché ...