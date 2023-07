(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 23 lug. (Adnkronos/Lab) - Le amministrative 2023 non hanno cambiato gli equilibri di genere e non hanno inciso significativamente sull'età media e sul grado di istruzione deini. È quanto emerge da un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali spa (Csel), per Adnkronos, basata sui dati estratti dall'anagrafe degli amministratori locali e regionali del Viminale (aggiornati al 4 luglio 2023). I dati, aggiornati a seguito dell'ultima tornata elettorale che ha portato alle urne idi 793 comuni, indicano che la percentuale di sindache in carica è rimasta ferma al 15% del totale. Anche sul fronte dell'età media, le variazioni sono state quasi impercettibili. La fascia d'età più rappresentata tra coloro che attualmente svolgono il ruolo di primo cittadino resta ...

Allo stato attuale, sono in possesso di una laurea 48su 100 (contro i 47 dell'ante - amministrative 2023). Il 45% ha conseguito una laurea magistrale o specialistica, l'1,9% ha una laurea di ...... leva per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno d'e della regione Basilicata, che negli ... tranne qualche eccezione, e ancora più stridente il silenzio assoluto deidei territori ......e progetto martedì scorso e venerdì scorso - sottolinea Toti - abbiamo subito incontrato i...la ospita in termini di assunzione di responsabilità e leale collaborazione per il bene dell'".

Sindaci d'Italia, l'identikit dei primi cittadini Adnkronos

Le amministrative 2023 non hanno cambiato gli equilibri: laureati 48 sindaci su 100, fascia età 51-70 anni ancora la più rappresentata, donne restano ...Genova – Proseguirà anche la prossima settimana il confronto avviato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario per il rigassificatore, per condividere anche con le parti sociali ...