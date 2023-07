(Di domenica 23 luglio 2023) Ilsi sta preparando per la terza stagione consecutiva in Superligaen, e sarà interessante vedere se gli uomini di Kent Nielsen potranno di nuovo candidarsi per un posto tra le prime sei in primavera. Due anni fa il club, da neopromosso, aveva chiuso al terzo posto, mentre nel 2022-23 è giunto solo nono nonostante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Zagreb - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aarhus - Vejle 1 - 0 (Finale) Odense - Randers 1 - 1 (*)18:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Pyramids - Al Ahly 19:30 ESTONIA MEISTRILIIGA ...Zagreb - Istra 1961 21:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aarhus - Vejle 14:00 Odense - Randers 16:0018:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Pyramids - Al Ahly 19:30 ESTONIA MEISTRILIIGA Kuressaare - ......(Den) - Helsingor (Den) 0 - 0 (*) Cardiff (Wal) - Bristol Rovers (Eng) 16:00 Cracovia (Pol) - Mlada Boleslav (Cze) 16:30 Cukaricki (Srb) - Sparta Praga (Cze) 16:30 Swansea (Wal) -(...

Silkeborg-Brondby (domenica 23 luglio 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Silkeborg IF og Brøndby IF skal søndag spille klokken 18 på Jysk Park. Nu er startopstillingerne kommet, og her giver Kent Nielsen debut til Fredrik Carlsen. For Brøndby er Thomas Mikkelsen at finde i ...Kent Nielsen kan søndag give debut til Fredrik Carlsen, Andreas Pyndt, Callum McCowatt og Jacob Pryts. Se hele truppen herunder.