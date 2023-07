Silkeborg-Brondby domenica 23 luglio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 23 luglio 2023) Ilsi sta preparando per la terza stagione consecutiva in Superligaen, e sarà interessante vedere se gli uomini di Kent Nielsen potranno di nuovo candidarsi per un posto tra le prime sei in primavera. Due anni fa il club, da neopromosso, aveva chiuso al terzo posto, mentre nel 2022-23 è giunto solo nono nonostante InfoBetting: Scommesse Sportive e