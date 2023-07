Sigarette elettroniche e bionde ? La scoperta che cambia tutto | lezione dall' Inghilterra

(Di domenica 23 luglio 2023) Leaiutano a combattere il fumo o sono un grimaldello per depotenziare la lotta alle? L'Organizzazione mondiale della sanità, inizialmente orientata su posizioni pragmatiche finalizzate ad ottenere una preziosa riduzione del danno, sembra ora propendere per la seconda tesi. Che è quella che porterà sul tavolo della decima Conferenza delle Parti della Framework Convention on Tobacco Control (convenzione nata nel 2003 su iniziativa dell'OMS, alla quale aderiscono Italia eUe) che si terrà il prossimo novembre a Panama. È davvero la strada giusta? Al di là della voluminosa letteratura scientifica che porta a conclusioni opposte, a suscitare maggiori perplessità è l'esperienza diretta. Già, perché le diverse regolamentazioni a livello mondiale hanno creato dei laboratori che sfornano dati inequivocabili. Il ...

Sigaretta elettronica usa e getta: crea più di un problema WIRED Italia

Molte di queste sigarette, in vendita online, non sono a norma. E non vengono smaltite in modo corretto, generando problemi di inquinamento ...È successo a NYC: «Non è possibile che tu prenda la vita seriamente se pensi che io raccolga questa cosa e faccia un tiro» ...