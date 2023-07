Settanta incendi in Calabria, rinforzi Vvf da altre regioni Agenzia ANSA

Oltre 70 incendi sono in atto in Calabria dove, complice anche l'ondata di calore con temperature già a 37 gradi alle 12, i roghi si sono sviluppati un pò ovunque. Tutti e cinque i comandi provinciali ...Nel comune di Motta San Giovanni un incendio di vegetazione si è propagato all’interno di un capannone agricolo utilizzato come stalla e per il rimessaggio di foraggi dove le fiamme, che hanno ...