Serie A | Okafor | una ‘freccia’ che non ferma il possibile arrivo di Chukwueze al Milan

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-22 19:52:36

Il Milan ha superato abbastanza bene l'addio di Sandro Tonali. I 70 milioni di euro che il Newcastle ha pagato per il nazionale italiano stanno 'diffondendo' abbastanza per i 'rossoneri'. Con gli stessi soldi hanno ingaggiato Christian Pulisic (Chelsea/20), Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar/19), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea/17), Luka Romero (Lazio/libre), Marco Sportiello (Atalanta/libre)… e ora Noah Okafor (Binningen, 2000) si è unito a loro. Il Milan pagherà 14 milioni di euro all'RB Salisburgo per il nazionale svizzero, che possono suonare in punta o di estremo da entrambe le bande. Okafor, cresciuto nelle giovanili di Basilea, firmare fino al 2028.

