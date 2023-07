Senaldi scatenato contro il Pd | il loro modello? Sempre quello | comunismo

(Di domenica 23 luglio 2023) Stavo quasi per convincermi che il Pd, e perfino M5S, non avesse poi torto nel battersi per il salario minimo a 9 euro per tutti i lavoratori. Le resistenze della maggioranza alla proposta mi apparivano razionali ma tutto sommato non inattaccabili e il mio pensiero era condiviso dal 70% degli italiani, così almeno certifica l'ultima rilevazione pubblicata per La Stampa da Alessandra Ghisleri, la signora dei sondaggi. Le forze di governo sonoil salario minimo perché temono che poi questo diventi il salario unico, nel senso che livelli al basso tutti gli altri, e anche perché sostengono che favorisca il lavoro nero: se ti devo alzare lo stipendio per pagarti 9 euro, allora faccio prima a darteli brevi manu, magari anche dieci, e non girare nulla al Fisco. Certo, sono rischi possibili, ma la difficoltà e i possibili inconvenienti di una scelta giusta non sono un ...

