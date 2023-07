Scuole aperte d’estate | la proposta | che fa sempre discutere | del ministro dell' Istruzione Valditara

(Di domenica 23 luglio 2023) C'è già un no alladelche terrebbe le, su base volontaria, d'estate per aiutare le famiglie. Il segretarioa Cgil Landini: «Non si può andare avanti a spot come fa il governo»

L'obiettivo è partire dai comuni per poi pian piano sensibilizzare anche lead un tema tanto ... Da quella intervista si sonoaltre porte. Sono nate altre interviste ed iniziative, ...Disco rosso da parte del leader della Cgil anche alla proposta di tenerelein estate: troppi docenti precari, si mettano più soldi sull'istruzione. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, mette pressione sul governo sui temi del lavoro e per l'...anche d'estate su base volontaria per le famiglie di lavoratori che ne fanno richiesta. È l'idea del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ne ha parlato a ...

Il ministro Valditara propone di tenere le scuole aperte anche d'estate per aiutare le famiglie Fanpage.it

C'è già un no alla proposta del ministro che terrebbe le scuole aperte, su base volontaria, d'estate per aiutare le famiglie. Il segretario della Cgil Landini: «Non si può andare avanti a spot come fa ...Mike Stern, Stanley Clarke, Ray Gelato & Giants e Frank Gambale, quattro grandi nomi della scena musicale internazionale in un paesino nel cuore del Molise. (ANSA) ...