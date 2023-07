Sciopero 24 luglio a Roma

(Di domenica 23 luglio 2023) Per lunedì 24è in programma una protesta nazionale di quattro ore proclamata dal sindacato Usb. Loriguarderà la rete Atac, compresi bus, metro, tram e ferrovie regionali,TPL e la rete Cotral, che collega la capitale con il resto del Lazio. Losarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e potrebbe causare disagi e ritardi per i pendolari e i turisti. Loriguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.29; poi, fino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio. Per quanto riguarda l’accessibilità, durante le, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente ...

I lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale incrociano le braccia in tutta Italia per effetto di uno sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato.

