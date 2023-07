Schlein nel vicolo cieco | “Basta con i diktat” Scissione e malumori | polveriera Pd

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempi duri per Ellya pochi mesi dalla vittoria nelle primarie per guidare il Partito Democratico. Il vero pericolo per la leadership non viene da Stefano Bonaccini, che ha lanciato la sua corrente “Energia Popolare, ma che ha siglato una tregua fino alle europee, con la possibile candidatura come capolista nella circoscrizione Nord-Est. Come svela Affari Italia il vero nodo è quello dei rapporti con la corrente cattolica guidata da Lorenzo Guerini, Graziano Delrio, Pierluigi Castagnetti e Piero Fassino. Non è affatto una parte minoritaria del Pd, con temi come la maternità surrogata e l'utilizzo dei fondi del Pnrr per le armi all'Ucraina che hanno visto degli sbandamenti rispetto alla linea della segretaria. “L'impressione è che la segretaria sia in difficoltà, chiusa nella cerchia dei suoi fedelissimi e poco (o per nulla) incline al dialogo interno” ...