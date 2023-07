Scherma | Mondiali 2023 | Gabriele Cimini eliminato nelle qualificazioni

(Di domenica 23 luglio 2023) Saranno tre gli azzurri presenti nel tabellone principale della spada maschile aidi Milano. Purtroppoodierne è stato, che non si aggregherà dunque ai già qualificati Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. Lo spadista azzurro aveva concluso la prima fase a gironi con un record di tre vittorie e tre sconfitte. I successi erano arrivati con il tagiko Nasimov, con il keniota Wanyoike e con il tedesco Bodoczi; mentre le sconfitte con il kazako Sertay, con il singaporiano Lee e con il belga Housieaux.è dunque dovuto passare dagli assalti preliminari, dove purtroppo è stato battuto per una sola stoccata dallo spagnolo Yulen Pereira con il punteggio di 12-11. FOTO: ...

Parte col piede giusto il cammino di Arianna Errigo neidi2023 in corso a Milano . La plurimedagliata olimpionica e iridata ha guadagnato l'accesso senza troppe difficoltà l'accesso al tabellone principale nel fioretto femminile. In sei ...Leggi Anche Il pasticcio diplomatico deidia Milano: tornano i russi, Kiev boicotta Oggi la geografia dei giocatori è leggermente cambiata. "Abbiamo una quindicina di giocatori di ...Leggi, e pronunci Italia. Pochi sport si identificano con la tradizione dello sport italiano come ... e conquistare il record di medaglie aidel 1949: 11, come a Catania nel 2011, nel ...

La scherma Mondiale sbarca a Milano Il Mondiale di scherma, giunto all’edizione numero 69, sbarca finalmente a Milano, una città dalla grande tradizione in tema di lame e pedane (basti pensare ai camp ...Diventata mamma di Mirea e Stefano il 3 marzo, è al ritorno alle gare e domina i gironi del fioretto: «Me la godo ma penso alle Olimpiadi di Parigi. Stare senza i bambini è dura» ...