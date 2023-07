(Di domenica 23 luglio 2023) Qualche giorno e saral via idiin quel di Milano, in casa azzurra tra le protagoniste ci sarà sicuramente. La 31enne fiorettista ha di recente agguantato il bronzo europeo individuale a Plovdiv e l’oro continentale a squadre in quel di Cracovia. L’azzurra è stata intervistata da Gianmario Bonzi nel corso della trasmissione Giochi di Gloria trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Sull’annata in corso: “La stagione è iniziata molto bene, diciamo che ho avuto un periodo buio abbastanza lungo partito da marzo e ho avuto un po’ di difficoltà perdendo sicurezze in gara e facendo fatica anche a livello fisico. Ho preso questa bella medaglia di bronzo all’Europeo, che mi ha dato una bella soddisfazione. L’oro a squadre è stato bellissimo, ci siamo divertite e siamo molto ...

Scherma, Alice Volpi alla vigilia dei Mondiali: "Non sento la responsabilità. E un anno senza Errigo..." OA Sport

