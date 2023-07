Schelin si suicida per Lucia Annunziata? Tam-tam impazzito nel Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023)sarà candidata del Pd alle elezioni europee? Il sospetto è più che legittimo visto che la giornalista ed ex conduttrice di Mezz'Ora in più su Rai tre è stata avvistata alla Festa dell'Unità di Roma con Nicola Zingaretti e sarà protagonista di un futuro dibattito sempre lì con Roberto Speranza. Il tam tam era partito dopo l'addio diAnnuziata alla Rai "della destra" che però le aveva confermato il programma. "Sarà capolista nel Sud per il partito di Elly Schlein", rivelavano alcune voci interne a Il Giornale. Ma ora pare che non si possa fare, "già nel 2019aveva detto no all'allora segretario Zingaretti, che voleva metterla in lista, e anche stavolta non ha intenzione di trasferirsi nel Mezzogiorno scosso dalle battaglie tra vecchi e nuovi 'cacicchi'". Peraltro a quel posto ...