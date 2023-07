Scandalo-Ue | poltrona regalata al perdente Letta | ombre sulle prossime elezioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Perdi le, porti alla deriva il tuo partito, sei costretto a dimetterti? Non preoccuparti, se sei di sinistra non lasci ma raddoppi: mamma Europa a trazione popolar-socialista pensa a te! Era successo all'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che aveva addirittura avuto l'ardore di creare un nuovo partito, il cui flop era stato tanto sonoro nelle urne quanto, sembrava, definitivo per il suo protagonista. Ma ci sbagliavamo perché, contro il volere del governo italiano (oltre che oltre ogni decenza politica), il Gigino nazionale era stato promosso d'Arabia, con l'affidamento dell'incarico (ben remunerato) di Alto Rappresentante dell'Unione Europea nei paesi del Golfo. Accade ora a Enricoche, defenestrato dal suo partito, trova rapidamente una ricollocazione continentale: dovrà , per decisione del Consiglio, redigere un rapporto ...