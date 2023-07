Sassuolo-Spezia oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2023

(Di domenica 23 luglio 2023) Grande attesa per, matchin programma domenica 23 luglio alle 17:00 a Vipiteno. Un test impegnativo per gli uomini di Alessio Dionisi, che affrontano una delle retrocesse in B della scorsa stagione. Tanti i volti nuovi del. Occhi puntati infatti su Cristian Volpato, Filippo Missori, Mattia Viti (che ha lavorato a parte), Alessio Cragno, Daniel Boloca e Samuele Mulattieri. Per ora non è prevista la copertura televisiva odell’evento, ma è possibile che una delle due società decida di trsmettere l’sui canali social o su Youtube. Sportface.it, oltre ad offrirsi una diretta testuale, vi terrà aggiornati sulle informazioni legate alle eventuali dirette tv e. SEGUI IL LIVE SportFace.

Il calcio non si ferma mai. Non è una frase fatta o di circostanza: è realmente così. Anche nel pieno dell’estate e dei ritiri che le squadre stanno svolgendo per preparare la stagione 2023/2024, sono ...Il Sassuolo affronta lo Spezia in un test 'vero' per vedere la condizione del gruppo e seguire con interesse il laterale brasiliano Rogerio. Si tratta di una partita importante per capire come il terz ...