Sassuolo | Carnevali sul no per Rogerio allo Spartak Mosca | “Non trattiamo con i russi”

(Di domenica 23 luglio 2023) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul secco no all’offerta delloper. Ecco le sue parole: “La trattativa è stata fatta dal suo procuratore, c’è stata una proposta davvero molto importante pari a 8 milioni di euro e considerando tutto abbiamo deciso di non procedere come proprietà e dirigenza. Motivi etici: non abbiamo voluto trattare coi. Abbiamo voluto far prevalere la coscienza di non fare affari con un certo paese. E sì, a costo di perderlo a zero. Non è chenon sia più sul mercato. Lo è. Ma la scelta è stata di natura diversa, qualora dovessero arrivare offerte da altri club le valuteremo”. SportFace.

