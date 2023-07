Sarà il caldo Salvini contro Landini Cosa gli dice sullo sciopero generale

(Di domenica 23 luglio 2023)sfotte. La legge di bilancio non è stata ancora scritta ma il segretario della Cgil già parla diin autunno. «convoca adesso per ottobre unouna legge di bilancio che ancora non c'è.l'Italia,lo sviluppo e la crescita,i lavoratori.il…». Così su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando le parole del segretario della Cgil, Maurizio, che ha annunciato una mobilitazionein autunno. Riflessione analoga viene anche da ...

Non cialcuna settimana in cui vi possa essere una ondata dicosì rovente come quella che stiamo vivendo nell'attuale settimana, questa è già una buona notizia. Anzi la prima settimana di ......103 mila spettatori che il 22 luglio hanno sfidato iltorrido e le intemperie per assistere all'ultima tappa del Love On Tour al Campovolo di Reggio Emilia. "Stasera vi daremo il 100%, poi......completare il verbale e il 32enne lo ha colpito con un pugno dal finestrino abbassato per il, ... Lunedì per lui cila direttissima.