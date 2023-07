Sanità al collasso | il sindaco di Formia scrive al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Con gli ospedali al, Claudio si ritrovò a peregrinare di nosocomio in nosocomio, anche all'... 'Ad oggi, l'Italia non è strutturata adeguatamente per la disabilità, già a partire dalla...Per non portare ali nosocomi, quasi la metà dei medici aumenta i carichi di lavoro e la metà salta i turni di riposo settimanali. I camici bianchi, afferma la Fadoi, si rimboccano dunque le ..."I nodi vengono al pettine. Il trasporto locale lombardo è vicino alperché le risorse sono diminuite del 12/14%". Con queste parole il vicepresidente del ... Dopo la, è il secondo ...

Sanità al collasso in tutta la provincia, il grido d'allarme del sindaco di Formia LatinaToday