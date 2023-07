Sánchez costringe Feijóo a un quasi pareggio e a un gran rompicapo per formare il governo

(Di domenica 23 luglio 2023) La notte elettorale spagnola ha riservato alcune sorprese. All’inizio, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, i sondaggi realizzati “a bordo voto” e divulgabili solo a urne chiuse avevano confermato le previsioni della vigilia: una vittoria del Partito popolare (Pp) di centrodestra di Alberto Núñezche sarebbe stato però costretto a un accordo con Vox, il partito sovranista guidato da Santiago Abascal e alleato con i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, per avere una maggioranza sufficiente a varare un. Fin da subito si era anche visto che i socialisti del premier uscente, Pedro, stavano comunque tenendo botta dignitosamente. E che si stava invece profilando come piuttosto scarsa la performance degli “altri” due partiti di un certo rilievo e cioè l’estrema destra di Vox e la piattaforma “larga” della sinistra ...

