Sampdoria | Pirlo | «C’è grande entusiasmo Siamo consapevoli di rappresentare un grande club»

(Di domenica 23 luglio 2023) Andrea, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione di Serie B Andrea, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione di Serie B. PUNIZIONI – «Non sono più in forma, dovrei allenarmi un po’, ma ogni tanto capita di fermarmi a calciare. Quel piacere c’è sempre…» SENSAZIONI – «C’èdiun, non possbagliare né deludere le aspettative dei tifosi». RADRIZZANI – «all’inizio di un percorso, c’è una nuova proprietà che sta investendo per far ...

Andrea, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione di Serie B Andrea, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in ...Gara amichevole in quel di Livigno per la formazione dia caccia di minuti nelle gambe per la prossima stagione.- Pro Patria, orario e dove vederla in tv(Getty Images) ...A sfidare la squadra di mister, però, sarà proprio l'Alessandria Calcio. La società grigia ha ... Alessandria Calcio -inizierà alle 20.

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...Intervista all’allenatore blucerchiato a Livigno: “Se ti chiami Sampdoria è normale essere tra le papabili per la promozione, ripartiamo da zero, non bisogna ...